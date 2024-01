Carta Veritas: la prepagata Mastercard che funziona come un conto

La Carta Prepagata VERITAS Mastercard è una soluzione finanziaria che offre diversi servizi bancari essenziali senza la necessità di un conto bancario tradizionale.

Questa carta si può richiedere online in meno di compilando il modulo di registrazione con le informazioni richieste. La carta è disponibile in formato fisico e virtuale. La carta fisica ha una validità di 36 mesi, mentre quella virtuale dura 12 mesi.

In fase di registrazione Carta Veritas offre la possibilità di scegliere tra un IBAN nel Regno Unito o in Francia. La gestione della carta avviene completamente online, permettendo un controllo delle finanze da remoto.

Carta Veritas può anche essere personalizzata con un testo a scelta da aggiungere oltre al nome e cognome, come un alias o una ragione sociale.

Caratteristiche:

Prelievi e depositi contanti: la carta consente di prelevare contanti dagli sportelli bancomat che accettano Mastercard. Per quanto riguarda i depositi in contanti, questi possono essere effettuati da qualsiasi filiale bancaria o ufficio postale, ma anche utilizzando agenzie di trasferimento come Western Union o MoneyGram.

Pagamenti e ricezione redditi: la carta permette di effettuare pagamenti presso esercenti che accettano Mastercard. Offre anche la possibilità di ricevere redditi come stipendi o commissioni tramite account online come PayPal, Stripe, o Hipay.

Bonifici bancari: con VERITAS Mastercard, gli utenti possono inviare bonifici bancari per pagare bollette o trasferire denaro a familiari e amici.

Servizio clienti e assistenza: la carta offre un servizio clienti in inglese disponibile telefonicamente e attraverso un sistema di ticket online.

Offerte dedicate: la carta permette di avere accesso ad offerte dedicate in base al tipo di versione scelta (Basic, Classic o Vip), come ad esempio il rimborso su una parte delle spese di carburante, sconti su offerte VPN e accesso gratuito alle lounge aeroportuali.

