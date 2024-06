Carta Veritas: la tua difesa contro le truffe online, disponibile in 5 minuti

Nel mondo digitale la sicurezza è più importante che mai, Carta Veritas Mastercard emerge come una soluzione affidabile per chi desidera proteggersi dalle truffe online, mantenendo al contempo una completa libertà di spesa. Con un processo di iscrizione completamente digitale e una procedura di attivazione che richiede meno di cinque minuti, questa carta prepagata con IBAN si adatta perfettamente alle esigenze di sicurezza e privacy.

Semplicità e velocità di attivazione

L’iscrizione alla Carta Veritas Mastercard si effettua online in meno di 5 minuti, garantendo immediato accesso ai suoi vantaggi. Non è richiesto alcun collegamento con il proprio conto bancario, il che la rende ideale per chi cerca un’opzione sicura e indipendente.

Limiti di spesa elevati e massima confidenzialità

Con limiti di spesa fino a 120.000€, la carta offre ampie possibilità di utilizzo, sia online che nei negozi fisici. Inoltre, le tue transazioni non verranno mai condivise con il tuo conto bancario personale né saranno visibili in estratti conto cartacei, assicurando una completa riservatezza.

Flessibilità di ricarica

La Carta Veritas può essere ricaricata facilmente attraverso bonifici, altre carte di credito, o depositando contanti, offrendoti versatilità senza eguali.

Tecnologia e compatibilità

Compatibile con Google Pay e Apple Pay, la carta permette pagamenti contactless rendendo ogni transazione non solo sicura ma anche estremamente comoda.

Personalizzazione

La carta può essere personalizzata aggiungendo un nome, cognome, alias o una ragione sociale senza costi aggiuntivi. Inoltre, in fase di richiesta della carta è possibile scegliere tra un IBAN francese o del Regno Unito.

Opzioni e tariffe

Carta Veritas è disponibile in tre versioni: Base a 12€ per il primo anno, Classic a 29.90€ per il primo anno (poi 128,90€) e Vip a 378,00€ per il primo anno. Ogni carta presenta diverse caratteristiche e vari servizi per adattarsi ad ogni tipo di esigenza.

Come ottenere la tua carta

Ottenere una Carta Veritas è semplice, basterà compilare il modulo di registrazione, personalizzare la carta se si desidera e attendere che venga consegnata direttamente a casa, senza costi di spedizione.

