Carta Veritas: Mastercard prepagata internazionale con IBAN

Carta Veritas è una Mastercard prepagata internazionale che offre una varietà di servizi finanziari. Questa carta si posiziona come una soluzione finanziaria completa, che integra servizi essenziali e avanzati con un’esperienza utente intuitiva e accessibile.

La Carta Veritas offre una Mastercard internazionale accessibile a un vasto pubblico. La carta è disponibile in formato fisico e virtuale con tre diversi piani (Basic, Classic e VIP) con un canone annuale a partire da 12 €.

La carta è associata ad un IBAN personale, in fase di registrazione è possibile scegliere tra un IBAN nel Regno Unito o in Francia. Carta Veritas può anche essere personalizzata con un testo a scelta da aggiungere oltre al nome e cognome.

Carta Veritas può essere ricaricata tramite bonifico bancario, carta di credito o contanti, fornendo così flessibilità e comodità agli utenti. Per il deposito tramite bonifico bancario, la commissione è del 2,49% con un minimo di 5€, ma è gratuita per gli utenti VIP. Non sono invece previsti costi per il deposito di denaro in contante che può essere effettuato da qualsiasi filiale bancaria o ufficio postale, ma anche utilizzando agenzie di trasferimento come Western Union o MoneyGram.

I prelievi in euro nell’area SEPA hanno un costo di €2,50 per ogni operazione. Per quanto riguarda le commissioni di cambio, viene applicata una commissione del 1,99% su transazioni in valute diverse dall’euro.

Sia i trasferimenti in entrata che in uscita tra carte Veritas sono gratuiti, promuovendo una facile gestione del denaro tra utenti della stessa piattaforma.

La carta infine offre accesso a servizi e promozioni dedicate in base al piano scelto (Basic, Classic o VIP), come ad esempio il rimborso su una parte delle spese di carburante, sconti su offerte VPN e accesso gratuito alle lounge aeroportuali.

