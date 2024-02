Carta Veritas: prepagata MasterCard per spendere fino a 120.000€

Carta Veritas è una carta prepagata che offre un limite di spesa considerevole di 120.000€, permettendo agli utenti di effettuare acquisti di qualsiasi tipo, in qualsiasi luogo, senza preoccuparsi dei limiti. Questa carta, che utilizza il circuito di pagamento MasterCard, non richiede l’apertura di un conto corrente per il suo utilizzo, perché ne ha uno dedicato dove vengono riportati tutti i movimenti.

Veritas: la carta per spendere ovunque senza preoccuparsi dei limiti

Veritas ha un IBAN dedicato e può essere richiesta da chiunque, indipendentemente dal reddito o da altri fattori. Offre anche una serie di servizi aggiuntivi come prestiti entro 48 ore, vari piani assicurativi e di risparmio e trading per investimenti nel mercato azionario.

Gli utenti possono gestire la loro carta tramite l’applicazione per smartphone Android, che consente di visualizzare il saldo, regolare i limiti di spesa e di prelievo presso gli ATM, e richiedere l’attivazione di altri prodotti e servizi aggiuntivi. La carta può essere utilizzata in tutto il mondo per fare acquisti o prelievi, con una commissione di 2,50€.

Tra le funzionalità aggiuntive è possibile, ad esempio, trasferire denaro istantaneamente e gratuitamente tra conti Veritas, senza conoscere l’IBAN. È anche disponibile in formato virtuale ed è accettata in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat. L’elevato limite di spesa consente di acquistare senza preoccupazioni anche beni di valore elevato.

Ogni transazione è protetta dal MasterCard SecureCode, una procedura che verifica le transazioni in uscita con un codice univoco OTP inviato via SMS al numero di telefono che hai deciso di collegare alla tua carta.

Infine, iscrivendoti al Veritas Private Club, puoi avere accesso a premi, cashback sugli acquisti e molti altri vantaggi esclusivi.

Per richiedere la carta ti basta andare nella pagina ufficiale, facendo clic su “Ordina subito la tua carta” e seguendo i passaggi indicati. Una volta arrivata a casa, è già pronta per essere utilizzata. Il canone è di 29,90€ all’anno.

