Carta Veritas: una prepagata per acquistare in libertà

Carta Veritas è una carta prepagata MasterCard che offre un’ampia libertà di spesa nei tuoi acquisti. Con un limite di spesa fino a 120.000€, ti consente di effettuare acquisti ovunque, anche per beni molto costosi.

Carta Veritas: caratteristiche principali

Limite di spesa elevato : Carta Veritas ha un limite di spesa particolarmente alto, fino a 120.000€. Questo significa che puoi fare acquisti di grandi dimensioni senza preoccuparti di superare il limite della tua carta.

: Carta Veritas ha un limite di spesa particolarmente alto, fino a 120.000€. Questo significa che puoi fare acquisti di grandi dimensioni senza preoccuparti di superare il limite della tua carta. IBAN dedicato : non è necessario collegarla al tuo conto corrente, poiché ha un IBAN dedicato dove verranno riportate tutte le spese effettuate. Questo ti offre un controllo completo e trasparente sulle tue spese.

: non è necessario collegarla al tuo conto corrente, poiché ha un IBAN dedicato dove verranno riportate tutte le spese effettuate. Questo ti offre un controllo completo e trasparente sulle tue spese. Accettata ovunque : essendo una carta Mastercard internazionale, è accettata in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat. Puoi utilizzarla per fare acquisti online, nei negozi fisici e per prelevare contanti dagli ATM.

: essendo una carta Mastercard internazionale, è accettata in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat. Puoi utilizzarla per fare acquisti online, nei negozi fisici e per prelevare contanti dagli ATM. Sicurezza : fornisce la massima sicurezza nei pagamenti grazie alla tecnologia 3D Secure, che autentica ogni movimento con un codice OTP. Questo ti protegge da eventuali frodi o usi non autorizzati della tua carta.

: fornisce la massima sicurezza nei pagamenti grazie alla tecnologia 3D Secure, che autentica ogni movimento con un codice OTP. Questo ti protegge da eventuali frodi o usi non autorizzati della tua carta. Servizi aggiuntivi : offre accesso a servizi aggiuntivi come prestiti entro 48 ore, diversi piani assicurativi e di risparmio, oltre che il trading per investimenti nel mercato azionario.

: offre accesso a servizi aggiuntivi come prestiti entro 48 ore, diversi piani assicurativi e di risparmio, oltre che il trading per investimenti nel mercato azionario. Veritas Private Club: con l’iscrizione al Veritas Private Club, puoi beneficiare di vantaggi esclusivi, quali l’accesso a un servizio di concierge, premi, cashback sugli acquisti, prenotazioni per i viaggi e altro. Questo club esclusivo ti offre un’esperienza di shopping e di gestione delle tue finanze ancora più ricca e gratificante.

Per richiederla, non devi far altro che recarti nella pagina dedicata. Segui le procedure fornendo i dati richiesti, e ricevila direttamente a casa per utilizzarla da subito con tutti i tuoi acquisti.

Carta Veritas è la soluzione ideale per chi cerca una carta prepagata con un limite di spesa elevato e una vasta gamma di servizi. Richiedila oggi stesso e scopri la libertà di acquistare in totale discrezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.