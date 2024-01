Carta YOU: carta di credito a costo ZERO con assicurazione viaggi

Ti stavi per caso chiedendo se è possibile avere una carta di credito a canone zero? La risposta è si e arriva da Carta YOU, una MasterCard Gold che ti consente di acquistare con un ampio termine di scadenza, nonché avere anche un’assicurazione completamente gratuita che ti copre quando sei in viaggio. La carta è accettata ovunque e puoi tranquillamente usarla quando ti trovi all’estero.

Carta YOU: MasterCard Gold senza canone

Carta YOU è una carta di credito che puoi richiedere senza alcun tipo di requisito. Una volta attiva ti garantisce una serie di vantaggi e puoi facilmente gestirla con l’app disponibile per smartphone Android e iOS.

Nessuna quota periodica e zero commissioni

La carta è completamente gratuita e, in più, ti consente di prelevare presso oltre 1 milione di sportelli automatici mondiali che supportano il circuito di pagamento MasterCard senza alcuna commissione. Lo stesso è possibile fare per gli acquisti: la carta è infatti accettata in oltre 36 milioni di punti in tutto il mondo e ti permette di effettuare i tuoi acquisti senza costi aggiuntivi all’estero.

Assicurazione di viaggio inclusa

Con Carta YOU sei protetto in caso di imprevisti quando ti trovi fuori per i tuoi viaggi. Include un’assicurazione completamente gratuita e completa.

Ampio termine di scadenza per i tuoi acquisti

Puoi effettuare i tuoi acquisti e saldare la spesa entro ben 7 settimane! Se compri durante il periodo di liquidazione (di solito il 16 di un mese), potrai ricevere il riepilogo nella metà del mese successivo, per saldare entro il 3 del mese seguente. Inoltre puoi decidere se farlo con saldo in un’unica soluzione, oppure con rate personalizzate per importi minimi di 30€.

Senza la necessità di cambiare banca

Carta YOU funziona con un conto corrente a cui sei già intestato. Potrai saldare i riepiloghi che ricevi con un bonifico e, in questo modo, non avrai quindi la necessità di aprire un nuovo IBAN.

Si richiede in 2 minuti

Basta compilare i campi che trovi nella pagina ufficiale per averla. Completi la richiesta tramite il link che ricevi via email e verifichi i contratti con il codice OTP spedito via SMS. Fatto ciò, ricevi la carta dopo 14 giorni e sei pronto per usarla da subito.

