Vuoi una carta di credito gratis? Carta YOU è tua a canone zero!

Carta YOU è una carta di credito che ti permette di gestire le tue spese in modo semplice e conveniente, grazie alla possibilità di pagare con un termine di scadenza fino a 7 settimane. Si richiede online in soli 2 minuti, senza bisogno di cambiare banca o aprire un nuovo conto corrente. Inoltre include un’assicurazione di viaggio gratuita e, utilizzando il circuito MasterCard Gold, è accettata praticamente ovunque.

Carta YOU: la carta di credito gratuita e senza limiti

Carta YOU è un prodotto a canone zero che permette di usufruire di diversi vantaggi. Oltre a essere gratis per sempre, permette di effettuare prelievi presso gli ATM di tutto il mondo che supportano il circuito MasterCard, nonché acquisti in tutti i negozi fisici e online di tutto il mondo, senza alcuna commissione aggiuntiva, anche spendendo in valuta estera.

Tutto ciò con un termine di scadenza esteso fino a 7 settimane. Nello specifico, se viene effettuato un acquisto nel periodo di liquidazione (di solito il giorno 16 di un mese), ricevi il riepilogo nella metà del mese successivo, in modo da poter saldare il conto entro il giorno 3 del mese seguente. In questo modo hai a disposizione un ampio periodo per pagare con comodità i tuoi acquisti, decidendo se farlo in un unica soluzione o attraverso delle rate che puoi personalizzare per importi minimi di 30€.

A ciò Carta YOU aggiunge un’assicurazione di viaggio, inclusa e completa, che consente di essere coperti su infortuni e imprevisti quando ti trovi fuori.

Richiedere la carta è veramente molto semplice. Ti basta infatti recarti nel sito ufficiale, compilare i campi che trovi subito in primo piano con i dati anagrafici richiesti, fornendo anche un indirizzo email e un numero SMS. In seguito potrai completare la procedura attraverso il link inviato tramite posta elettronica, dove sarà necessario firmare e verificare elettronicamente i contratti attraverso il codice OTP inviato via SMS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.