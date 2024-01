Carta YOU: carta di credito Mastercard con zero commissioni annuali

Carta YOU si posiziona sul mercato come una soluzione di pagamento versatile che offre una gamma di vantaggi sia per gli acquisti quotidiani sia per quelli internazionali. Questa carta di credito Mastercard, si distingue per l’assenza di commissioni annuali e l’assenza di costi di attivazione.

Una delle caratteristiche di Carta YOU è la sua flessibilità in termini di prelievi e acquisti internazionali. Gli utenti possono prelevare denaro contante in tutto il mondo senza commissioni. Allo stesso modo, l’assenza di commissioni sugli acquisti effettuati all’estero rende questa carta un compagno di viaggio ideale, ampliando le possibilità di utilizzo in oltre 36 milioni di punti di accettazione globali.

L’attivazione di Carta YOU è pensata per essere semplice e veloce, consentendo agli utenti di attivarla autonomamente tramite un link fornito via email. Questo processo di attivazione digitale richiede solo un documento di identità e un codice OTP inviato via SMS.

Inoltre, per usufruire dei servizi della Carta YOU non è necessario cambiare banca: i clienti possono gestire i loro pagamenti tramite bonifico bancario dal proprio conto corrente esistente.

In termini di vantaggi aggiuntivi, la Carta YOU include un’assicurazione di viaggio gratuita (per i dettagli verificare le coperture nel sito ufficiale) ed offre la possibilità di un pagamento differito senza interessi fino a 7 settimane, dando agli utenti una maggiore flessibilità nella gestione delle loro finanze.

Carta YOU offre anche opzioni di pagamento frazionato. Quest’opzione permette ai clienti di decidere ogni mese quanto pagare immediatamente e quanto rimandare, con un minimo del 3% del saldo dovuto.

In termini di sicurezza, la Carta YOU incorpora le più recenti tecnologie, come Mastercard® SecureCode, per garantire transazioni sicure e protette. Questa caratteristica assicura che gli acquisti online e fisici siano effettuati con la massima sicurezza.

