Carta YOU: carta di credito senza costi fissi e senza cambiare banca

Carta YOU rappresenta un’innovativa soluzione di pagamento che mira a soddisfare le esigenze di coloro che desiderano gestire le loro finanze in modo flessibile e senza commissioni annuali.

Questa carta di credito emessa da Advanzia Bank è completamente gratuita, non prevede commissioni annuali, né costi di attivazione o di spedizione. Inoltre, Carta YOU non prevede commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero, permettendo di prelevare denaro da oltre 1 milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza costi aggiuntivi.

Per richiedere Carta YOU non è necessario cambiare banca o aprire un nuovo conto corrente. Il processo di attivazione di Carta YOU richiede solo pochi minuti e si può completare in piena autonomia online. Questo consente di iniziare a beneficiare dei servizi della carta in modo rapido e senza complicazioni. Inoltre, l’applicazione mobile multi-funzione offre un controllo totale sulle proprie spese. Direttamente dall’app è possibile monitorare le transazioni, impostare notifiche di spesa, e gestire le preferenze in modo semplice e intuitivo.

Carta YOU offre una modalità di pagamento differito senza interessi, permettendo di estendere il pagamento degli acquisti fino a 7 settimane. Questo garantisce massima flessibilità per quanto riguarda la gestione delle proprie pese e offrendo la possibilità di pianificare i pagamenti senza dover pagare interessi aggiuntivi.

Se si effettua un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo per saldare gli importi fino al 3 del mese seguente. Pertanto, si potrà beneficiare di un pagamento differito senza interessi sugli acquisti fino a 7 settimane.

Per chi necessita di maggiore flessibilità, Carta YOU offre anche un’opzione di rimborso frazionato flessibile, che offre la possibilità di decidere ogni mese quanto si desidera pagare al momento del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. L’importo minimo da saldare al momento della ricezione del riepilogo deve corrispondere al 3% del saldo e dev’essere di almeno 30€.

Per conoscere l’offerta completa di carta You clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.