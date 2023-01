Carta YOU: come aumentare (o ridurre) il limite di spesa

Se sei alla ricerca di una carta di credito online, veloce da sottoscrivere e soprattutto conveniente a livello economico, per te c’è Carta YOU. Recente novità del mercato italiano, questa ottima Mastercard Gold emessa da Advanzia Bank ha una particolarità che sicuramente farà felice molti: nessun canone da pagare. Nemmeno dopo il secondo anno di contratto. E c’è di più: con Carta YOU non ci sono né commissioni annuali né commissioni per il prelievo di denaro in contanti o per il suo utilizzo all’estero.

In pochi mesi, Carta YOU ha conquistato il consenso generale: ne sono testimonianza le numerose recensioni positive che si possono trovare in rete. Il suo successo, però, non è dovuto solamente al canone e alle commissioni azzerate: hanno ampiamente contribuito anche tutti i vantaggi inclusi e disponibili per i titolari della carta, che possono attivarla anche senza cambiare la propria banca.

Come aumentare o ridurre il limite di spesa con Carta YOU

Se hai da poco attivato Carta YOU, ti sarai accorto che il limite di credito può essere più basso all’inizio: il motivo, come spiega la stessa Advanzia Bank, è perché non esiste ancora un rapporto tra cliente e Istituto Bancario, che ne desidera conoscere prima il comportamento. Una volta registrare entrate e pagamenti regolari, la banca permette al cliente di rivedere il suo limite di credito, eventualmente aumentandolo.

C’è, tuttavia, un altro motivo per cui il limite di credito può risultare basso: la mancanza di dati nella richiesta, che sono stati inseriti in fase di sottoscrizione in modo errato o incompleto. In questo caso l’invito è quello di contattare Advanzia Bank via e-mail o tramite posta, in modo tale che i dati in questione possano essere aggiornati.

Se invece vorresti ridurre anziché aumentare il tuo limite di credito, l’invito è il medesimo: contattare Advanzia Bank per iscritto, tramite posta o e-mail, affinché l’Istituto possa evadere la richiesta nel più breve tempo possibile.

Perché scegliere Carta YOU?

Canone e commissioni azzerate sono sicuramente un vantaggio significativo, ma Carta YOU offre molto di più. Qualche esempio? Un’assicurazione viaggio gratuita che offre copertura completa sia da infortuni che furti, funzioni digital banking tramite applicazione dedicata e la possibilità di ottenere fino a 7 settimane di credito gratuito, scegliendo se attivare l’opzione di pagamento frazionato differito. La fattura potrà essere saldata attraverso bonifico bancario da qualsiasi conto corrente, perciò non è necessario cambiare banca. E poi, Carta YOU è una Mastercard Gold contactless, di cui gode tutti i vantaggi.

Richiedere Carta YOU è semplicissimo. Se sei maggiorenne e residente in Italia, possiedi già i requisiti base. Collegati a questo link, inserisci i dati e fornisci i documenti richiesti (identità e contratto scritto con firma digitale). Una volta avviata la richiesta, ci ci vorranno dai 10 ai 14 giorni lavorativi per ricevere – gratuitamente – a casa la tua nuova Carta YOU.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.