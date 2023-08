Carta YOU: credito fino a 7 settimane senza interessi

Carta YOU è una carta di credito proposta dalla banca digitale Advanzia, che offre una soluzione efficiente e conveniente per coloro che desiderano gestire le proprie finanze in modo flessibile.

Tra i vantaggi offerti da questa carta, l’assenza di commissioni annuali, massima flessibilità per la gestione dei pagamenti, nessuna commissione per il prelievo di contanti e cambio valuta e un pacchetto assicurativo complementare gratuito.

Carta YOU si richiede tramite una procedura completamente digitale che richiede solo pochi minuti: è possibile richiedere la carta in modo veloce e semplice, senza doversi recare in filiale o compilare documenti cartacei. Questo è un grande vantaggio per chi preferisce agire in modo autonomo, senza dover affrontare lunghe procedure burocratiche.

Inoltre, per utilizzare Carta YOU non è necessario cambiare banca: tutte le spese effettuate con la carta, si potranno saldare tramite bonifico direttamente dal proprio conto corrente attuale al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni.

Per tutti li acquisti effettuati dall’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo fino al 3 del mese seguente per saldare l’importo senza dover pagare alcun interesse. Questo permette di avere accesso ad un credito gratuito fino a 7 settimane.

Un altro vantaggio offerto da Carta YOU è la possibilità di scegliere un’opzione di rimborso flessibile a rate. Questo servizio permette ai titolari della carta di decidere quanto pagare al momento della ricezione del riepilogo e quanto rinviare a più tardi, dando la possibilità di adattare i pagamenti alle proprie esigenze finanziarie e offrendo una maggiore libertà di gestione dei propri fondi. Non sarà necessario comunicare l’importo, il minimo da corrispondere al momento della ricezione del riepilogo dev’essere almeno il 3% del totale e deve corrispondere ad almeno 30€.

Per conoscere l’offerta completa di Carta YOU clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.