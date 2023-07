Carta YOU: credito gratuito fino a sette settimane

Carta YOU è una carta Mastercard emessa dalla banca digitale Advanzia Bank. Si tratta di una carta di credito senza canone annuale o costi di emissione, che consente di effettuare acquisti, anche in modalità contactless, e di prelevare contanti in Italia e all’estero.

Tra i principali vantaggi di questa carta, l’assenza di commissioni per prelievi di denaro e per gli acquisti all’estero e la possibilità di richiederla senza bisogno di cambiare banca.

Carta You offre la possibilità di pagare a saldo o a rate e di ottenere credito gratuito fino a sette settimane. Ricevuto il riepilogo delle transazioni, è anche possibile decidere se pagare l’importo a saldo o a rate, senza necessità di comunicare in anticipo la somma che si intende trasferire.

Per gli acquisti effettuati all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo per saldarlo fino al 3 del mese seguente.

Per quanto riguarda invece l’opzione di pagamento frazionato flessibile, è possibile decidere ogni mese quanto si desideri pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. Il rimborso parziale, tuttavia, non può essere inferiore al 3% dell’importo totale dovuto né minore di 30€.

La carta supporta anche il pagamento contactless, rendendone ancora più semplice e veloce l’uso nei negozi. Basta appoggiare la carta sul terminale POS e il pagamento è effettuato in pochi secondi, senza la necessità di inserire il PIN.

Per garantire una maggiore sicurezza nelle transazioni, Carta You offre anche il servizio Mastercard SecureCode, un sistema di autenticazione che aggiunge un ulteriore livello di protezione per i pagamenti online.

Carta You include anche un’assicurazione viaggio gratuita, per conoscere tutti i dettagli dell’offerta e verificare le coperture clicca qui.

