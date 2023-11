Carta YOU: flessibilità e zero commissioni annuali

Carta YOU è una Carta di Credito offerta da Advanzia Bank priva di costi fissi, senza costi di attivazione e senza commissioni annuali.

Con oltre 36 milioni di punti di accettazione a livello globale, questa carta permette di effettuare acquisti sia in Italia che all’estero, senza commissioni su transazioni in valuta estera.

Tra i vantaggi offerti da Carta YOU, anche la possibilità di effettuare prelievi di contanti senza commissioni in oltre un milione di ATM in tutto il mondo, questo la rende particolarmente prtica per chi viaggia frequentemente.

Termini di Pagamento Flessibili

Carta YOU offre la possibilità di pagare gli acquisti fino a 7 settimane dopo l’emissione del riepilogo delle transazioni senza interessi, oltre ad offrire un’opzione di pagamento frazionato che permette di dividere il saldo dovuto per pagarlo in più rate. Attraverso questo servizio è possibile scegliere ogni mese quanto pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. L’importo minimo da saldare al momento della ricezione del riepilogo ammonta al 3% del saldo ed è pari ad almeno 30€.

Per richiedere carta YOU non è necessario cambiare banca. I titolari di Carta YOU possono gestire i pagamenti tramite bonifico bancario dal proprio conto corrente esistente, senza la necessità di aprire un nuovo conto presso la banca emittente della carta.

L’attivazione di Carta YOU avviene tramite un link inviato per email. È richiesta una verifica dell’identità tramite documenti e un codice OTP inviato via SMS. Una volta completata la richiesta, si riceverà la carta completamente operativa e con tutte le assicurazioni in circa 14 giorni.

La carta appartenente al circuito MasterCard è dotata delle ultime tecnologie di sicurezza, mirate a proteggere le transazioni degli utenti anche online.

Per conoscere l’offerta completa di Carta YOU clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.