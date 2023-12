Carta YOU: la carta di credito che richiedi subito ed è GRATIS

Paga i tuoi acquisti in tutta comodità con Carta YOU, la carta di credito completamente gratuita che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente o il cambio di banca. Funziona infatti con un conto di cui siete già titolari e offre diversi vantaggi, tra cui anche un’assicurazione di viaggio inclusa.

Carta YOU: tutti i vantaggi nel dettaglio

Gratuita e senza commissioni per sempre

Carta YOU non ha canone annuale per tutta la durata del rapporto. Inoltre, non ci sono commissioni per il prelievo di denaro in contanti e per acquisti effettuati sia in Italia che all’estero.

Acquista ovunque

Hai accesso a più di un milione di sportelli automatici e oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo. Il circuito di pagamento MasterCard Gold permette alla carta di essere accettata praticamente ovunque.

Assicurazione di viaggio gratuita

Carta YOU offre un’assicurazione di viaggio gratuita e completa. Puoi viaggiare con tranquillità sapendo di essere coperto, ovunque tu vada, su infortuni e imprevisti vari.

Acquisti comodi

Effettua i tuoi acquisti con un ampio termine di scadenza: fino a 7 settimane di tempo per pagare il saldo se effettui una spesa durante il periodo di liquidazione (il 16 di un mese). Riceverai il riepilogo nella metà del mese successivo, in modo da poter pagare entro il giorno 3 del mese seguente. Decidi tu se farlo a in un un’unica soluzione oppure con comode rate mensili, su importi a partire da 30€.

Senza cambiare banca e facile da richiedere

Utilizzi un conto di cui sei già titolare, senza la necessità di aprirne uno nuovo. Alla ricezione del riepilogo, potrai pagare direttamente con un bonifico. Per richiedere la carta non devi far altro che compilare i campi presenti nella pagina ufficiale, con i dati anagrafici richiesti, un indirizzo email e un numero di telefono. Riceverai tramite posta elettronica un messaggio con un link da cui poter completare la procedura, autenticando i documenti con il codice OTP spedito via SMS al tuo numero.

