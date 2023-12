Carta YOU: la carta di credito gratuita e accettata ovunque

Carta YOU è la carta di credito flessibile e gratuita che tutti possono richiedere. Non ha infatti alcuna quota annuale o requisito minimo in termini di reddito e può essere attivata interamente online, con una procedura molto semplice. Con un canone zero per sempre, offre i vantaggi classici di questa tipologia di carte, ma in maniera totalmente gratuita.

Ecco cosa include nel dettaglio

Carta YOU: le caratteristiche della carta

Richiedendo Carta YOU, avrai a disposizione i seguenti vantaggi:

Canone zero per sempre e nessuna commissione : la carta di credito è completamente gratuita per tutta la durata del rapporto e non ha inoltre alcuna commissione di prelievo presso gli ATM o negli acquisti anche in una valuta differente, sia in Italia che all’estero.

: la carta di credito è completamente gratuita per tutta la durata del rapporto e non ha inoltre alcuna commissione di prelievo presso gli ATM o negli acquisti anche in una valuta differente, sia in Italia che all’estero. Accettata ovunque: facendo parte del circuito MasterCard Gold, con Carta YOU è possibile effettuare acquisti praticamente ovunque e in totale sicurezza.

facendo parte del circuito MasterCard Gold, con Carta YOU è possibile effettuare acquisti praticamente ovunque e in totale sicurezza. Assicurazione di viaggio inclusa gratuita : ti copre in caso di imprevisti quando ti trovi fuori.

: ti copre in caso di imprevisti quando ti trovi fuori. Credito gratuito fino a 7 settimane : paga i tuoi acquisti in tutta comodità entro un lungo periodo di tempo. Se effettui delle spese nel periodo di liquidazione (il 16 di un mese), riceverai il riepilogo nella metà del mese successivo, potendolo saldare il 3 del mese seguente.

: paga i tuoi acquisti in tutta comodità entro un lungo periodo di tempo. Se effettui delle spese nel periodo di liquidazione (il 16 di un mese), riceverai il riepilogo nella metà del mese successivo, potendolo saldare il 3 del mese seguente. Pagamento flessibile: scegli se pagare il saldo della tua carta di credito in un’unica soluzione o in comode rate mensili, a partire da un minimo del 3% dell’importo dovuto. Puoi decidere ogni mese come ripartire il tuo debito, in base alle tue esigenze e possibilità.

scegli se pagare il saldo della tua carta di credito in un’unica soluzione o in comode rate mensili, a partire da un minimo del 3% dell’importo dovuto. Puoi decidere ogni mese come ripartire il tuo debito, in base alle tue esigenze e possibilità. Senza bisogno di cambiare banca: non serve aprirne uno nuovo! Carta YOU funziona infatti con un conto corrente di cui sei già titolare. Il riepilogo ti verrà spedito via email e potrà essere saldato con un semplice bonifico.

Come vedi, Carta YOU è la carta di credito che ti offre comodità negli acquisti, senza costi nascosti o vincoli. Richiederla è facile e veloce: basta compilare il modulo online sul sito, inserendo i tuoi dati personali e di contatto. Riceverai la tua carta di credito direttamente a casa tua per utilizzarla da subito. Inoltre, potrai accedere al tuo portale clienti online o tramite l’app Advanzia, dove potrai controllare il tuo saldo, le tue spese, le tue rate, i limiti di spesa e prelievo e tanto altro.

Non perdere tempo, richiedi subito la carta e scopri tutti i benefici di una carta di credito gratuita e completamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.