Carta YOU: la carta di credito Mastercard Gold senza canone

Carta YOU è la soluzione offerta da Advanzia Bank per chiunque sia alla ricerca di un’opzione di pagamento flessibile e conveniente. Grazie al suo processo di richiesta digitale, l’assenza di commissioni annuali e la vasta gamma di vantaggi offerti, questa carta può essere un valido strumento finanziario per affrontare le spese quotidiane o quelle impreviste.

Uno dei principali vantaggi offerti da Carta YOU è l’assenza di commissioni annuali. Inoltre, non è necessario cambiare banca per ottenere la carta, le spese effettuate possono essere saldate tramite bonifico bancario dal proprio conto attuale.

Un altro punto di forza di Carta YOU è la possibilità di effettuare prelievi di contanti gratuiti presso gli sportelli bancomat di tutto il mondo. Questo è particolarmente utile per chi viaggia frequentemente o per chi deve fare acquisti in valuta estera. Inoltre, non sono previste commissioni per il cambio valuta e questo consente di effettuare transazioni internazionali senza preoccuparsi di spese extra.

Per quanto riguarda la gestione delle finanze, Carta YOU offre flessibilità di scelta tra un rimborso totale o flessibile, consentendo di decidere ogni mese quanto pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un secondo momento, adattando così i pagamenti alle proprie esigenze finanziarie. Inoltre, è possibile domiciliare i pagamenti tramite addebito diretto SEPA e trasferire denaro sul proprio conto per una gestione ancora più efficiente.

La carta include anche una funzionalità di pagamento tramite dispositivi mobili, che consente di effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro utilizzando il proprio smartphone o tablet. Inoltre, l’app mobile dedicata permette di avere una panoramica in tempo reale dei pagamenti e delle transazioni effettuate con la carta di credito, per una gestione ancora più efficiente e trasparente delle proprie finanze.

Infine, per completare il pacchetto, Carta YOU include anche un’assicurazione di viaggio completa e gratuita.

Per conoscere l’offerta completa di Carta YOU clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.