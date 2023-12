Carta YOU: la carta di credito Mastercard senza commissioni

Carta YOU è la carta di credito offerta da Advanzia Bank dedicata a coloro che cercano una soluzione di pagamento digitale e flessibile.

Questa carta opera su circuito Mastercard e offre numerose agevolazioni, come l’assenza di commissioni annue e flessibilità per la gestione dei pagamenti. Carta YOU si può richiedere direttamente online in pochi minuti e non prevede costi di attivazione.

Le caratteristiche principali di Carta You:

Processo di richiesta e gestione digitale: Carta YOU semplifica la vita dei clienti con un processo di richiesta interamente digitale. La gestione delle transazioni è altrettanto pratica, grazie a un’app mobile che offre una panoramica completa e in tempo reale delle spese.

Zero commissioni annuali: La carta si distingue nel panorama finanziario per l’assenza di commissioni annue, una caratteristica sempre più ricercata dai consumatori attenti al risparmio.

Assicurazione di viaggio gratuita: La carta include nel pacchetto una copertura assicurativa per i viaggi, senza costi aggiuntivi.

Pagamenti senza interessi fino a 7 settimane: Quest’ opzione permette ai titolari di Carta YOU di gestire i propri acquisti con maggiore libertà, offrendo un periodo di pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi.

Opzione di pagamento frazionato: Carta YOU offre ai suoi titolari la libertà di scegliere tra un rimborso totale o flessibile, consentendo una gestione personalizzata delle proprie finanze. Al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni, è possibile scegliere un pagamento frazionato, con un importo minimo del 3% del saldo, aumentando così la flessibilità nel gestire le spese mensili.

Nessun cambio di banca necessario: Per utilizzare Carta YOU non è necessario cambiare banca, si riceverà ogni mese un riepilogo delle transazioni che si potrà saldare tramite bonifico dal proprio conto corrente.

Elevati standard di sicurezza: Infine, Carta YOU è dotata delle più recenti tecnologie per garantire transazioni sicure, anche online.

