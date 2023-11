Carta YOU: la carta di credito senza canone

I vantaggi di una carta di credito rispetto le altre tipologie permettono di avere più sicurezza e comodità sugli acquisti, nonché essere coperti sugli imprevisti con le assicurazioni incluse. In genere questo tipo di prodotto finanziario ha un canone mensile, ma non è così per Carta YOU, una carta di credito che offre i vantaggi descritti ma con un canone completamente gratuito!

Carta YOU: tutti i vantaggi di una carta di credito gratuita

Carta YOU si collega a qualsiasi conto corrente, senza la necessità di cambiare banca. Alla ricezione del riepilogo, è possibile pagare tramite bonifico dal vostro conto bancario. Offre un termine di pagamento fino a 7 settimane: ogni acquisto effettuato nel periodo di liquidazione (il 16 di un mese), riceverete il riepilogo a metà del mese successivo, in modo da poterlo saldare entro il 3 del mese seguente, per un totale di 7 settimane effettive di tempo. Decidete voi se pagare in una soluzione unica, tramite il saldo, oppure con delle rate mensili che è anche possibile personalizzare, per importi minimi di 30€.

Oltre al canone gratuito, la carta consente di prelevare presso gli ATM di tutto il mondo senza commissioni. Include inoltre un’assicurazione di viaggio gratuita, che vi copre in caso di imprevisti quando vi trovate fuori.

Carta YOU si richiede in pochi minuti ed è facile da attivare. Compilando i campi con dati anagrafici, numero di telefono, email e IBAN, riceverete via SMS un codice OTP per completare la procedura, verificando e firmando i contratti. Fatto ciò, la carta verrà spedita a casa in pochi giorni e sarà da subito pronta per essere utilizzata sia presso i negozi che online.

Facendo parte del circuito MasterCard Gold, offre gli standard di sicurezza più elevati, come il sistema di verifica SecureCode e il chip EMV. Con l’app è possibile impostare i limiti giornalieri di spesa e prelievo, nonché sospendere la carta temporaneamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.