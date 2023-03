Carta YOU: la carta senza commissioni e senza cambiare banca

Carta YOU è la carta di credito offerta da Advanzia Bank, senza canone annuale, senza commissioni per gli acquisti e senza commissioni sul prelievo di denaro in contanti in tutto il mondo.

Per richiedere Carta YOU non sarà necessario aprire un nuovo conto corrente o cambiare banca. Le spese effettuate, si potranno pagare tramite bonifico bancario dal proprio conto esistente una volta ricevuto il riepilogo delle transazioni.

La carta permette di gestire le proprie spese con la massima flessibilità: il riepilogo degli acquisti effettuati all’inizio del nuovo periodo di liquidazione – il 16 del mese- si riceverà a metà del mese successivo, e si avrà tempo per effettuare il saldo degli importi fino al 3 del mese seguente. In questo modo si potrà usufruire di un credito gratuito fino a 7 settimane, senza dover pagare alcun interesse.

In più, al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni, Carta YOU offre la possibilità scegliere un’opzione di pagamento frazionato flessibile. Questo servizio permette di decidere ogni mese quanto si desidera pagare al momento della ricezione del riepilogo e quanto in un momento successivo. L’importo minimo ammonta a 3% del saldo della fattura ed è pari ad almeno 30 €.

Carta YOU è una carta appartenente al circuito Mastercard, grazie agli oltre 36 milioni di punti di accettazione, con questa carta è possibile prelevare ovunque nel mondo ed effettuare acquisti sia in negozio che online. Oltre ad essere dotata dei massimi standard di sicurezza offerti da Mastercard, Carta You comprende un’assicurazione di viaggio completa con copertura totale.

La carta si richiede direttamente online in pochi semplici step, e si riceve in 10-14 giorni lavorativi.

Per conoscere tutte le funzionalità offerte da Carta You clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.