Carta YOU: Mastercard senza commissioni annuali e senza cambiare banca

Carta YOU è una soluzione finanziaria che combina flessibilità e convenienza. Questa carta emessa da Advanzia Bank, offre un’alternativa economica alle tradizionali carte di credito.

Carta YOU si distingue per l’assenza di canone annuale rendendola una scelta economica a lungo termine.

Non son previsti costi di attivazione e anche i prelievi di contanti sono senza commissioni in un’ampia rete di sportelli automatici internazionali.

Attivazione e utilizzo

Gli utenti possono attivare la carta autonomamente attraverso una un procedura progettata per essere intuitiva e veloce. Per richiedere carta YOU non è necessario cambiare banca, le spese si possono saldare al momento della ricezione del riepilogo tramite bonifico bancario dal proprio conto corrente. La carta è supportata da un’app mobile che permette un controllo semplice delle transazioni e del saldo.

Altri aspetti distintivi di Carta YOU includono:

Credito gratuito fino a 7 settimane : Se si effettua un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo per effettuare il pagamento fino al 3 del mese seguente. Questo permette di beneficiare di un pagamento differito senza interessi sui tuoi acquisti fino a 7 settimane.

: Se si effettua un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo per effettuare il pagamento fino al 3 del mese seguente. Questo permette di beneficiare di un pagamento differito senza interessi sui tuoi acquisti fino a 7 settimane. Opzioni di pagamento flessibili : Carta YOU offre anche un’ opzione di pagamento frazionato flessibile con la possibilità di decidere ogni mese quanto si desidera pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. L’importo minimo ammonta al 3% del saldo ed è pari ad almeno 30€.

: Carta YOU offre anche un’ opzione di pagamento frazionato flessibile con la possibilità di decidere ogni mese quanto si desidera pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. L’importo minimo ammonta al 3% del saldo ed è pari ad almeno 30€. Sicurezza: Carta YOU è dotata di sistemi di sicurezza avanzati con funzionalità come Mastercard SecureCode, assicurando un alto livello di protezione in ogni transazione.

Carta YOU è dotata di sistemi di sicurezza avanzati con funzionalità come Mastercard SecureCode, assicurando un alto livello di protezione in ogni transazione. Assicurazione di Viaggio: Carta YOU include nel pacchetto un’assicurazione di viaggio gratuita (per i dettagli e coperture fare riferimento al sito di Carta YOU.)

Per conoscere l’offerta completa di Carta YOU clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.