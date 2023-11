Carta YOU: non cambi banca ed è tua in due minuti

Carta YOU è una carta di credito completamente gratuita, che non ha commissioni annuali o di prelievo presso tutti gli ATM di tutto il mondo, e che non necessità di cambiare banca: permette infatti di essere collegata qualsiasi conto corrente per essere utilizzata comodamente ovunque.

Richiedendola online in pochi passaggi, avrete tutti i vantaggi classici che di solito sono offerti da una carta di credito, ma senza pagare nulla al mese!

Carta YOU: carta di credito senza canone e commissioni

Carta YOU si richiede in pochi minuti tramite la pagina ufficiale. Basta compilare i campi con le informazioni personali richieste, fornendo un numero di telefono, l’IBAN del conto a cui volete collegarla e un indirizzo email. Facendo quindi clic sul tasto “Richiedila ora”, riceverete nella posta elettronica un link da cui completare la procedura e verificare tutto tramite codice OTP inviato via SMS per firmare i contratti.

Fatto ciò, la carta sarà spedita direttamente a casa, pronta per essere utilizzata per qualsiasi acquisto. Oltre a un canone gratuito e zero commissioni per i prelievi in tutto il mondo, permette di pagare senza interessi con un termine di scadenza fino a 7 settimane: effettuando un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (solitamente il 16 di un mese), riceverete il riepilogo delle transazioni il mese successivo, per saldarle fino al giorno 3 del mese seguente. Decidete voi se pagare con un’unica soluzione oppure in rate mensili personalizzabili su importi minimi di 30€. Dopo aver ricevuto il riepilogo delle transazioni, potete effettuare il pagamento tramite bonifico bancario dal vostro conto corrente.

Carta YOU include anche un’assicurazione di viaggio completamente gratuita, che vi copre nel caso di imprevisti. Il circuito MasterCard Gold è accettato in tutto il mondo e consente di effettuare le transazioni in totale sicurezza, facendo uso degli standard più recenti. Tramite l’app controllate tutti gli aspetti della carta, come i limiti di prelievo e spesa, e la sospensione temporanea per motivi di sicurezza.

