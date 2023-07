Carta YOU: senza commissioni su prelievi in tutto il mondo

Carta YOU è la carta di credito offerta da Advanzia Bank che permette di accedere a tutti i vantaggi di una carta di credito senza dover pagare alcuna commissione annuale o costi di attivazione.

CartaYOU è una carta appartenente al circuito Mastercard, con oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, consente di effettuare acquisti senza commissioni nei negozi di tutto il mondo e online.

La carta permette anche di prelevare denaro in contanti senza dover affrontare costi aggiuntivi: si avrà accesso a più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo, senza commissioni di prelievo.

Per richiedere Carta YOU non è necessario cambiare banca o aprire un nuovo conto bancario. Si riceverà infatti un riepilogo delle transazioni mensilmente, che si potrà pagare tramite bonifico dal proprio conto bancario esistente.

La procedura per attivare Carta YOU è semplice e completamente digitale e richiede solo pochi minuti. Per completare la richiesta è necessario tenere a portata di mano carta d’identità o passaporto e il proprio smartphone che sarà necessario per fare una verifica dell’identità e firmare il contratto con codice OTP inviato tramite SMS.

Con Carta YOU si avrà a possibilità di usufruire di un credito gratuito fino a 7 settimane. Questo significa che potrai effettuare i tuoi acquisti e pagare il saldo in un momento successivo, senza dover affrontare interessi.

In più, la carta offre un’opzione di pagamento frazionato flessibile: attraverso questo servizio è possibile realizzare le spese e decidere ogni mese quanto si desidera pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo.

Carta YOU comprende anche una copertura assicurativa per i viaggi gratuita, (per verificare le coperture e conoscere tutti i dettagli fare riferimenti al sito web di Carta YOU).

