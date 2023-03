Carte Pokémon Violetto e Scarlatto: eBay apre i preordini e li sconta del 10%

Siete degli appassionati di carte Pokémon? Allora dovreste immediatamente andare su eBay perché è iniziato ufficialmente il preordine della nuova espansione Violetto e Scarlatto. Come se non bastasse potrete acquistarla a prezzi super convenienti con la nuova promozione di Primavera che sconta molti prodotti, compresi i suddetti box delle espansioni, del 10%. Le consegne sono rapide e gratuite e i venditori super affidabili grazie ai numerosi feedback positivi.

Pokémon Violetto e Scarlatto: l’acquisto da fare su eBay

Nella pagina dedicata che eBay ha realizzato per l’occasione, potrete sbizzarrirvi tra tre differenti pacchetti che vanno da un minimo di 59,90 euro a un massimo di 179,90 euro compresi di spese di spedizione (sono presenti anche le carte localizzate in inglese). Attualmente, inoltre, è presente un’interessante promozione di primavera del 10% pertanto i prezzi finali saranno tutti scontati (per esempio il Set Allenatore Fuoriclasse passa da 59,90 euro a 53,91 euro oppure il set con 36 bustine passa da 174,90 euro a soli 157,41 euro). I preorder saranno disponibili fino alla mezzanotte del 2 Aprile 2023, e sono gestiti da tutti venditori professionali con un elevato rate di feedback positivi, tuttavia la promozione di primavera del 10% scadrà il 31 marzo.

Tra i vari set a disposizione, sicuramente sarete attratti dai Set Allenatore Fuoriclasse a scelta tra Koraidon o Miraidon, nonché i differenti Pokémon Leggendari, oppure il set con 36 bustine o ancora il set con 65 bustine protettive con la stampa del Leggendario e 45 carte energia. In ognuno di loro comunque sono presenti vari contenuti extra come una guida di gioco inerente all’espansione, 7 dadi, due segnalini e una carta codice di gioco. Affrettatevi perché la promozione di eBay è intrigante e le scorte stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.