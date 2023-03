Carte prepagate per aziende: con Soldo tutto diventa più facile

I conti aziendali sono spesso limitati e, soprattutto per i team più articolati, rischiano di non offrire gli strumenti giusti per la gestione delle spese e la contabilità, costringendo i dipendenti a dover anticipare i pagamenti e complicando inutilmente gli aspetti gestionali e amministrativi dell’attività lavorativa.

Con Soldo questi problemi si risolvono facilmente. La piattaforma, infatti, mette a disposizione delle aziende delle carte prepagate senza conto corrente che potranno essere consegnate ai membri del team per poter effettuare pagamenti in modo semplice e con un sistema di gestione dei budget e delle spese completo ed efficiente.

La proposta di Soldo semplifica in modo netto le attività aziendali, andando a sopperire alle carenze tipiche dei conti aziendali. Soldo è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni e, successivamente, con un canone mensile da 6 euro al mese per utente. Per provare subito il servizio, senza impegno, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Carte prepagate per aziende: tutti i dettagli della proposta di Soldo

Con Soldo è possibile mettere a disposizione dei team di lavoro aziendali delle carte prepagate con vari strumenti di gestione per il monitoraggio delle spese e dei budget. A disposizione dei suoi clienti, Soldo propone i piani:

Pro dal costo di 6 euro al mese per utente (minimo 3 utenti)

dal costo di per utente (minimo 3 utenti) Premium dal costo di 10 euro al mese per utente (minimo 3 utenti)

dal costo di per utente (minimo 3 utenti) Enterprise con un costo da definire in modo personalizzato in base alle esigenze del cliente

Già con il piano Pro è possibile accedere al sistema di acquisizione delle ricevute in tempo reale, all’integrazione con Xero, Sage e QuickBook, al tool per l’assegnazione di fondi e limiti di spesa per ogni utente ed ai pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay. Con il piano Premium si accede a wallet multi valuta, ad un sistema di ruoli e permessi personalizzabili, ad una reportistica avanzata e ad altri strumenti per organizzare il team e gestire le spese.

Soldo non è un conto corrente aziendale ma offre dei servizi (carte prepagate e tool di gestione e monitoraggio) che vanno a sopperire alle mancanze tipiche di un conto aziendale. Il servizio è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni, accessibile dal link qui di sotto.

Il servizio offerto da Soldo è accessibile a tutte le aziende legalmente costituite. Per le ditte individuali, invece, non è possibile accedere al servizio.

