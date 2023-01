Carte prepagate e viaggi: la scelta ideale per vacanze senza stress

Quando si parla di viaggi, le carte prepagate sono ideali per evitare cambi di valuta ed effettuare pagamenti con semplicità.

Ciò però, non significa che tutte le piattaforme siano in grado di offrire un servizio adeguato in questo contesto. Alcune piattaforme sfruttano l’opportunità per applicare prezzi di cambio valuta elevati e altri costi nascosti.

Altre carte invece, propongono servizi specifici in grado di far passare una vacanza senza stress. Si tratta, per esempio, di Revolut: la prepagata in questione infatti, adotta una serie di soluzioni specifiche per chi ama viaggiare.

In questa ottica, i vantaggi proposti da Revolut sono molteplici. Tanto per cominciare, questa carta permette di prenotare alloggi in tutto il mondo con un cashback che può raggiungere fino al 10%.

Carte prepagate per viaggi: perché Revolut è la scelta giusta

Con questa carta è possibile poi anche spendere denaro all’estero nella valuta locale, con il tasso di cambio reale.

Tutto ciò non è da dare per scontato visto che, alcune piattaforme, applicano costi aggiuntivi che possono rendere una vacanza davvero molto costosa. I pass per lounge aeroportuali poi, offrono la possibilità di viaggiare con stile mantenendo contenute le spese.

Non vanno però dimenticate le certezze proposte da Revolut in ottica sicurezza. La possibilità di congelare la carta e il sistema per individuare transazioni potenzialmente sospette, permettono un utilizzo molto più rilassato di questo strumento di pagamento.

Al di là delle considerazioni su carte prepagate e viaggi, il servizio in questione si rivela utile anche nel quotidiano. Premi esclusivi, offerte di vario tipo e altri vantaggi, hanno reso Revolut una delle carte prepagate più famose e apprezzate al mondo.

Non solo: grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere 3 mesi GRATIS di Revolut Premium.

Basta inserire il proprio numero di telefono nell’apposito campo sul sito di Revolut, iscriversi e poi fare richiesta per l’upgrade alla sottoscrizione Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.