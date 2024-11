Carte regalo Google Play: attenzione alle truffe, niente rimborsi

Sono innumerevoli i sistemi escogitati da persone senza scrupoli per truffare gli altri. Mentre il “Santo Graal” di questi schemi è l’accesso diretto al conto bancario, alcuni si accontentano di meno e utilizzano uno stratagemma più soft: la truffa delle carte regalo. L’idea è quella di spingere l’utente ad acquistare una carta regalo e poi a farsi dare il codice con un pretesto.

Ad esempio, qualcuno chiama l’utente fingendo di essere un’istituzione autorizzata a richiedere denaro (ufficio delle imposte, operatore telefonico, ecc.) e spiega che deve corrispondere una certa somma di denaro, ma che per semplificare le cose, può pagare con carte regalo prepagate come quelle di Steam, Amazon o Google Play.

Naturalmente, una volta forniti i codici associati, la frittata è fatta. Il truffatore li spende e la povera vittima si ritrova ritrova con un pugno di mosche. Il problema è che le possibilità di ricorso sono minime e, nel caso delle carte Google Play, nulle (eh, già).

Truffe con carte regalo Google Play, niente rimborsi

Nel 2021, Judy May, un’americana, ha perso 1.000 dollari in seguito a una truffa con la carta Google Play. Ha contattato l’azienda, che si è rifiutata di rimborsarla. La vittima ha quindi portato l’azienda in tribunale, sostenendo che Google guadagna una commissione del 15-30% su ogni utilizzo della carta, e spiegando che non poteva fare nulla contro la truffa. Tuttavia, secondo la querelante, l’azienda ha “i mezzi tecnici per tracciare le informazioni transazionali legate alle carte regalo“. In altre parole, per rintracciare i truffatori.

È inutile: dopo 3 anni di processo, un giudice ha stabilito che Google non è responsabile di tali pratiche e quindi non deve rimborsare le vittime. Le carte regalo non devono essere utilizzate per scopi diversi dall’acquisto di ciò per cui sono state pensate e non c’è nulla nei termini e nelle condizioni d’uso che indichi un obbligo di rimborso. Quindi da oggi, meglio non abbassare la guardia.