carVertical: il servizio per controllare lo storico auto usata è in sconto del 20%

Acquistare un’auto usata può essere davvero conveniente, ma bisogna essere particolarmente scrupolosi per non incappare in brutte sorprese. L’acquisto deve avvenire in maniera ponderata e consapevole: le truffe possono essere dietro l’angolo.

Per evitare situazioni spaicevoli, è fondamentale controllare lo stato del veicolo e accertarsi delle sue condizioni reali. Per farlo basta affidarsi al portale web carVertical, grazie a cui è possibile ottenere in pochi clic un report completo sullo storico del veicolo. In questo momento sul sito è attivo uno sconto del 20% su tutti i piani disponibili.

Tutto quello che c’è da sapere su un’auto usata con carVertical

Nei report di carVertical sono disponibili informazioni su:

Eventuali furti ;

; Arretramenti del contachilometri ;

; Valore di mercato ;

; Valutazione della sicurezza ;

; Esposizione a calamità naturali ;

; Specifiche e dotazioni.

E molto altro. Oltre ad auto e moto, si possono controllare anche autocarri e camper. Ma come fa carVertical ad ottenere tutte queste informazioni? Grazie ad un controllo capillare di più di un milione di documenti verificati. Tra i dati analizzati, vi sono anche quelli su eventuali danni nascosti.

Basti pensare che solo nel 2024 il servizio in questione ha controllato più di 3.700.000 veicoli. E tra questi, 115.00 avevano il contachilometri falsificato e più di 1.500.000 erano mezzi danneggiati.

Sfrutta ora la promozione: vai sul sito di carVertical e inizia a controllare lo stato del veicolo usato che ti interessa.