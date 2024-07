Casa sempre pulita con iRobot Roomba i3152 in SCONTO di 160€

L’offerta a tempo di Amazon in questo momento abbatte la spesa necessaria per l’acquisto di iRobot Roomba i3152, permettendoti di risparmiare ben 160 euro con uno sconto che rimarrà disponibile per poco. Porta il robot aspirapolvere nella tua casa e dimentica il tempo speso a pulire i pavimenti: lo dedicherai ad altro.

Il robot aspirapolvere iRobot Roomba i3152 in offerta a tempo

Ha in dotazione due spazzole in gomma multisuperficie e una tecnologia di navigazione intelligente e lineare che impiega sensori di riconoscimento per catturare e rimuovere lo sporco. Durante la pulizia, segue un percorso logico e ordinato, ottimizzando così i tempi, tornando eventualmente alla base (Home Base, inclusa nella confezione) per ricaricarsi e riprendendo da dove aveva interrotto se necessario. Aspira aspira residui e peli di animali domestici e può essere controllato da smartphone, accessori della smart home o tramite comandi vocali. Per conoscere tutti i dettagli a proposito delle specifiche e delle funzionalità, visita la pagina dedicata.

Approfitta dello sconto di 160 euro sul prezzo di listino e acquista iRobot Roomba i3152 al prezzo finale di 299 euro (invece di 459 euro). È al suo minimo storico. Considerando il voto medio superiore a 4/5 stelle assegnato dalle oltre 31.000 recensioni pubblicate da chi lo ha già scelto, si tratta di un affare.

Venduto e spedito da Amazon, senza intermediari, ha disponibilità immediata e arriverà direttamente a casa tua già entro domano con la consegna gratuita se effettui l’ordine in questo momento. Come scritto in apertura, è un’offerta a tempo: rimarrà attiva per poco, meglio cogliere al volo l’occasione. C’è altro da aggiungere?