Casa Smart con i prodotti Tapo in promo alla Festa delle Offerte Prime

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Tapo C425 2K 4MP Telecamera WiFi Esterno Senza Fili Batteria 300 Giorni, Per Giardino e Ingresso, Base Magnetica, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna a Colori, IP66 a soli 69,99 euro!
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Tapo C610 KIT 2K 3MP Telecamera WiFi Esterno con Pannello Solare 360° PTZ, Alimentazione Continua, Rilevamento Persone, Tracciamento di Movimento, Visione Notturna a Colori, IP65, MicroSD fino a 512GB a soli 69,99 euro!
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Tapo C200C FHD Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360°, Telecamera per Bambini/Animali, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Allarme Acustico e Luminoso, Visione Notturna a soli 19,94 euro!
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Tapo P105 – Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione a soli 9,99 euro!
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