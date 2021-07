Case Corsair Obsidian 500D RGB SE: l'eleganza a prezzo WOW

Siete alla ricerca di un ottimo case per il vostro PC desktop domestico o da ufficio? Corsair è una certezza in questo ambito e oggi potreste acquistare uno dei suoi migliori prodotti a un prezzo davvero vantaggioso grazie alla promozione Amazon dedicata. Stiamo parlando del case Corsair Obsidian 500D RGB SE che passa da 269,00 euro ad appena 200,60 euro grazie a uno sconto del 25% pari a un risparmio di quasi 70 euro.

Case Corsair Obsidian 500D RGB SE: caratteristiche principali

Il case mid-tower per PC Serie Obsidian 500D è un modello di livello top per appassionati che presenta l'iconico design CORSAIR, pannelli laterali in vetro temprato fumé e finiture in alluminio premium. Tre ventole CORSAIR LL120 RGB forniscono un'eccezionale sinfonia di illuminazione RGB, tutte controllabili utilizzando il CORSAIR Commander PRO incluso e il software CORSAIR iCUE.

Il design Direct Airflow Path incanala l'aria fresca dove più richiesto e la sua struttura apribile permette di montare facilmente ogni componente in particolare fino a due HDD da 3,5″ e tre SSD da 2,5″. Tutto questo può essere vostro, grazie ad Amazon, in poco meno di 48 ore lavorative. Il suo prezzo è di soli 200,60 euro che lo rendono un acquisto obbligatorio!