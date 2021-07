Case Corsair SPEC-OMEGA RGB: a questo prezzo DEVE essere vostro!

Siete alla ricerca di un ottimo case per il vostro PC desktop domestico o da ufficio? Corsair è una certezza in questo ambito e oggi potreste acquistare uno dei suoi migliori prodotti a un prezzo davvero vantaggioso grazie alla promozione Amazon dedicata. Stiamo parlando del case Corsair SPEC-OMEGA RGB che passa da 159,90 euro ad appena 115,32 euro grazie a uno sconto del 28% pari a un risparmio di ben più di 40 euro.

Case Corsair SPEC-OMEGA RGB: caratteristiche principali

Il case mid-tower per PC della serie Carbide SPEC-OMEGA RGB presenta un accattivante look angolare e un pannello anteriore e laterale unico in vetro temprato, per non passare inosservato. La zona di illuminazione integrata con fascia frontale a LED RGB, due ventole incluse CORSAIR HD120 RGB, la compatibilità con un radiatore da 360 mm e un Lighting Node PRO offrono milioni di modi di illuminare il vostro PC.

I 30 LED RGB nella fascia anteriore e le due ventole CORSAIR HD120 RGB incluse offrono una personalizzazione RGB completa. L'ampio spazio garantisce un massimo di sei ventole da 120 mm o un massimo di tre radiatori Hydro Series: da 360 mm nella parte anteriore, da 240 mm nella parte superiore e da 120 mm nella parte posteriore. Tutto questo può essere vostro, grazie ad Amazon, in poco meno di 48 ore lavorative. Il suo prezzo è di soli 115,32 euro che lo rendono un acquisto obbligatorio!