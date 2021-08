Cashback da 150 euro: stanno arrivando i bonifici

Se nel primo semestre dell'anno hai maturato l'opportunità di un credito da 150 euro per il Cashback di Stato (mettendo a segno più di 50 transazioni valide), è venuto il momento di incassare. Lo dimostra l'accredito che anche la nostra redazione ha già ricevuto (altri utenti hanno ricevuto la propria somma fin da metà agosto) e che è in grado di testimoniare:

Il pagamento giunge dalla CONSAP ed è pari al 10% della cifra maturata durante il semestre di riferimento, fino ad un massimale di 150 euro.

Cashback: 150 euro in arrivo

Secondo i dati ufficiali forniti, gli italiani che stanno per ricevere il bonifico sull'IBAN precedentemente comunicato sono 6.119.634. 1,7 milioni, invece, si sono iscritti al programma senza riuscire ad arrivare alle 50 transazioni che avrebbero abilitato il pagamento. Quasi 1 milione di italiani si sono fermati tra 50 e 59 transazioni, accontentandosi dunque della cifra minima, mentre 2,5 milioni hanno scalato oltre le 100 transazioni per tentare di conquistare il boccone grosso.

La stessa CONSAP aveva già anzitempo annunciato che tutti i pagamenti sarebbero stati effettuati (dopo opportune verifiche) entro il 31 agosto. Il periodo per i reclami è terminato da tempo e non restano margini ulteriori: chi ha diritto al rimborso ha già ricevuto relativa notifica da app IO ed ora non dovrà far altro che godersi la somma conquistata. Se hai maturato il diritto al Cashback di Stato, insomma, controlla il tuo conto corrente: i 150 euro stanno per arrivare.

Al momento non sono ancora disponibili i pagamenti del Super Cashback, per i quali il reclamo può essere presentato ancora fino a domenica 29 agosto. Al termine di questa fase saranno vagliate tutte le posizioni ancora in bilico e sarà definitivamente compilata la classifica finale. A quel punto 100 mila italiani avranno diritto al Super Cashback da 1500 euro, i cui pagamenti saranno erogati entro il 30 novembre prossimo.