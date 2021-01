Cashback, fase 2: aggiornamento in corso

Il primo giorno della “fase 2” del Cashback di Stato inizia con un avviso sull’app IO:

Stiamo aggiornando il Cashback al nuovo periodo: tornerai presto a vedere qui i tuoi rimborsi e le tue transazioni.

Un piccolo messaggio di errore nelle prime ore del giorno ha comunicato agli utenti che la piattaforma presentava un qualche problema, mentre ora rimanda semplicemente il computo totale del cashback accumulato in ore nelle quali le operazioni saranno presumibilmente minimali (l’Italia è comunque in zona rossa) e chi va sull’app ci sta andando probabilmente soltanto per vedere quanto è riuscito ad accumulare nel primo mese del progetto.

Tutti coloro i quali hanno partecipato all’iniziativa e sono riusciti ad arrivare a quota 10 transazioni, vedranno confermata la cifra del proprio cashback entro 10 giorni. Inutile accalcarsi ora, insomma: il tempo di preparare l’interfaccia alle novità del nuovo periodo (le transazioni minime passano da 10 a 50 e la durata è trimestrale invece di mensile), aggiornare i calcoli e il Piano Cashless Italia può ripartire per quella che è la sua fase clou. Gli aggiornamenti sono in corso proprio in queste ore, infatti negli ultimi minuti è comparsa l’indicazione del calcolo “in elaborazione” per il mese di dicembre e la prima proiezione sommaria per gennaio-marzo:

L’IBAN va inserito entro il 9 gennaio

Un tweet di pochi giorni fa definiva il 31 dicembre come la data ultima utile per inserire l’IBAN ed ottenere il cashback del mese di dicembre:

Se non l'hai già fatto, nel Portafoglio di #IOapp, clicca sul #Cashback e inserisci il tuo IBAN entro il 31/12/2020 per ricevere il bonifico del tuo rimborso. Come funziona: https://t.co/btqBrA762i Info: https://t.co/Im4JtUkTk3 Domande: https://t.co/Q0dmVriuGT#IOtiricordoche pic.twitter.com/U9z0TSC53W — IO, l'app dei servizi pubblici (@IOitaliait) December 28, 2020

Un nuovo aggiornamento, sia su Twitter che sulle FAQ, ha spostato però questa data al 9 gennaio. Il limite dell’ultimo giorno del periodo di riferimento rimane pertanto valido per le prossime scadenze, mentre per la prima fase c’è una proroga che garantisce a tutti di poter avere la propria quota entro 60 giorni dalla scadenza (dunque entro i primi giorni di marzo).

Ciao Maila, di norma, per consentire l’accredito degli eventuali rimborsi a cui potrai avere diritto, devi indicare il codice IBAN entro la fine del periodo di riferimento. Per il primo periodo sperimentale detto "Extra Cashback di Natale", hai tempo fino al 9 gennaio 2021. — IO, l'app dei servizi pubblici (@IOitaliait) December 31, 2020

Secondo i dati forniti da PagoPA, gli italiani in coda per il cashback sono ad oggi circa 6 milioni. Tra questi, i 100 mila che otterranno il maggior numero di transazioni entro i prossimi 3 mesi potranno far proprio un cashback extra da 1500 euro a semestre.