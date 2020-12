Anomalia in corso per il Cashback di Stato: l’applicazione IO sembra essere in queste ore interessata da un problema che impedisce di visualizzare le transazioni valide eseguite da chi si è registrato all’iniziativa. Premendo il pulsante “Dettaglio transazioni” compare il messaggio “Non ci sono ancora transazioni valide”. Fino a questa mattina compariva invece l’elenco completo dei pagamenti effettuati in negozio.

Aggiornamento (23/12/2020, 14.35): lavori in corso, la sezione del Portafoglio dedicata al Cashback visualizza ora l’avviso “Potrebbero esserci problemi temporanei nella visualizzazione della lista transazioni”. Ad ogni modo l’elenco delle transazioni è tornato disponibile con tutti i movimenti eseguiti. Un plauso per la rapidità nel raccogliere la segnalazione e risolvere il problema.

Ciao Cristiano, adesso le transazioni sono visibili, il problema è durato solo pochi minuti. Conviene aggiornare l'articolo così gli utenti non si allarmano inutilmente 😉

Grazie. — IO, l'app dei servizi pubblici (@IOitaliait) December 23, 2020

Cashback di Stato: zero transazioni? È un bug

Abbiamo eseguito un test in redazione e il problema sembra interessare circa tre quarti dei collaboratori. Lo screenshot di seguito mostra in modo piuttosto chiaro cosa non funziona. Si tratta presumibilmente di un bug legato ad aggiornamenti in corso e che in seguito alle segnalazioni verrà risolto dal team al lavoro su IO in breve tempo.

Ricordiamo che la prima fase dell’iniziativa, quella battezzata Extra Cashback di Natale, si chiuderà il 31 dicembre con la possibilità di ottenere fino a 150 euro in base alle spese effettuate in negozio. Dall’1 gennaio prenderà il via la seconda finestra del progetto, la prima delle tre semestrali previste fino al giugno 2022.

Ieri la notizia che a due settimane dal via al Cashback di Stato sono stati maturati rimborsi per 37 milioni di euro. Una cifra che sale a 90,6 milioni tenendo conto di quelli non ancora conteggiati.