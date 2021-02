Come promesso a gennaio è stato reso disponibile il modulo per i reclami inerenti l’iniziativa Cashback di Stato (“Modulo di presentazione reclami per mancato accredito dei rimborsi Cashback”), messo online da Consap. Uno strumento a cui ricorrere in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal programma.

Il modulo Consap per i reclami del Cashback di Stato

Per fruirne è necessario registrarsi al portale dedicato, dopodiché una volta effettuata l’autenticazione ci si trova di fronte a una pagina che mostra i reclami già inoltrati e consente di inviarne altri compilando il modulo dedicato visibile nello screenshot qui sotto (fare click per ingrandire). Se non si è in possesso della firma digitale è richiesto il caricamento di un documento d’identità.

In coda al modulo i campi per gli allegati. Sono accettati i formati PDF, JPEG, JPG e PNG con dimensione massima pari a 5 MB per ogni file. L’operazione si completa selezionando il pulsante “Genera modello reclamo precompilato”.

È opportuno allegare anche gli scontrini POS o altra documentazione di supporto. Importante: carica tutto all’interno di un unico file.

Il cittadino riceverà poi un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. In caso di accoglimento verrà erogato il pagamento dovuto.

Da sottolineare la necessità di inviare reclami per mancata o inesatta transazione entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dei diversi periodi in cui è organizzato il Cashback di Stato. Per il periodo sperimentale dell’Extra Cashback di Natale il termine ultimo scadrà il 29 giugno 2021. Li riepiloghiamo di seguito.

Periodo sperimentale dall’8 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, erogazione rimborsi entro il 28 febbraio 2021;

primo semestre dall’1 gennaio 2021 a 30 giugno 2021, erogazione rimborsi entro il 30 agosto 2021;

secondo semestre dall’1 luglio 2021 a 31 dicembre 2021, erogazione rimborsi entro il 02 marzo 2022;

terzo semestre dall’1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, erogazione rimborsi entro il 30 agosto 2022.

Non è chiaro se i reclami accolti andranno a influire anche sul conteggio delle transazioni valide per rientrare nelle prime 100.000 posizioni della classifica che alla fine dei tre semestri assegnerà il Super Cashback da 1.500 euro.