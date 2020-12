Con il Cashback che si avvia a concludere la sua fase iniziale (quella battezzata Extra Cashback di Natale) è tempo per qualche primo bilancio. Ci viene incontro Satispay, una delle applicazioni che partecipano al progetto, condividendo un paio di interessanti statistiche riguardanti il cambiamento nelle abitudini di acquisto degli italiani: più transazioni processate, spesa media più alta.

Più pagamenti con Satispay grazie al Cashback

Nel dettaglio, i cittadini che hanno scelto di pagare in negozio con l’app in questo mese di dicembre hanno speso mediamente il 50% in più rispetto a quanto rilevato nello stesso periodo del 2019. Su anche il contatore degli acquisti: +18%. Impossibile non legare la tendenza alla prospettiva di recuperare il 10% della spesa.

Come scritto nei giorni scorsi il Governo ha stanziato fondi per 227,9 milioni di euro a sostegno di questa prima fase del Cashback di Stato. In data 21 dicembre erano stati maturati rimborsi per 37 milioni di euro (considerando esclusivamente quelli già contabilizzati). Il bonifico sarà emesso entro fine febbraio in favore dell’IBAN indicato all’atto della registrazione.

Ricordiamo che l’iniziativa proseguirà anche nel 2021, ma con modalità differenti: per arrivare a un rimborso dei 150 euro ci saranno a disposizione sei mesi. Verranno di nuovo considerate le spese effettuate nei negozi. Il cashback rimarrà pari al 10% (fino a un massimo di 15 euro per ogni pagamento), ma per riceverlo bisognerà effettuare almeno 50 transazioni nel semestre e non più 10 come avvenuto in questo dicembre,