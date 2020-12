Anche l’applicazione del gruppo Nexi attraverso la quale accedere al Cashback di Stato manifesta qualche difficoltà in questi primi giorni dell’iniziativa: sono molti coloro che stanno segnalando l’impossibilità di lanciare correttamente Nexi Pay sul proprio smartphone, rendendo così di fatto impossibile la gestione delle proprie carte e l’esecuzione delle transazioni.

Nexi Pay non funziona nei primi giorni del Cashback

Da parte nostra possiamo confermare il problema, incontrato da diversi membri della redazione. I post in merito condivisi sui profili social riportano alcuni feedback relativi al malfunzionamento che quasi certamente verrà risolto a breve, non appena smaltita l’enorme mole di richieste che stanno giungendo al servizio.

L’invito rivolto a tutti coloro che stanno tentando di attivare la propria adesione al Cashback di Stato è a riprovare più tardi o nei prossimi giorni: non si tratta di un Click Day, non c’è alcuna scadenza da rispettare, non bisogna avere fretta. È però bene tenere conto che le transazioni eseguite prima di confermare la partecipazione all’iniziativa non saranno conteggiate al fine del rimborso.

Intanto anche l’applicazione IO continua a zoppicare, dopo la giornata nera di ieri che ha visto molti impossibilitati a completare correttamente la procedura per attivare l’Extra Cashback di Natale, la prima fase del programma che andrà a concludersi il 31 dicembre.