Cassa Bluetooth Portatile Xiaomi a meno di 55€ su eBay

La musica ti segue grazie a eBay a un prezzo decisamente speciale. Oggi la Cassa Bluetooth Portatile Xiaomi costa meno di 55 euro. Approfitta subito di questa occasione. Acquistala ora a soli 53,70 euro, invece di 84,99 euro. Si tratta di un grande risparmio. Scopri come ottenerlo prima del check out.

Infatti, una volta aver messo in carrello l’articolo dovrai continuare fino alla pagina dei metodi di pagamento. Lì inserisci il Coupon PSPRLUG25 nella casella Codici Sconto. Una volta applicato ottieni un extra sconto di 5 euro che viene applicato al prezzo già in promozione con il 31% di sconto.

Insomma, un doppio risparmio davvero eccellente. Quindi ti consigliamo di approfittarne subito, finché sei ancora in tempo. La quantità disponibile è immediata perciò questa promozione potrebbe terminare in un attimo. La consegna gratuita è inclusa e puoi pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

Cassa Bluetooth Portatile Xiaomi: potente, leggera e in offerta

La Cassa Bluetooth Portatile Xiaomi è un’ottima soluzione per ascoltare la musica che ami ovunque tu sia. Grazie alla sua connettività si collega ai tuoi dispositivi e riproduce un suono potente, profondo e pulito. Acquistala ora a soli 53,70 euro con il Coupon PSPRLUG25. La trovi solo su eBay a questo super prezzo.

Resistente all’acqua e alla polvere, secondo certificazione IP67, è perfetta per usarla in piscina e all’esterno, anche in spiaggia. Supportando Xiaomi HyperOS Connect accedi a tantissime funzionalità intelligenti tra cui anche la possibilità della riproduzione stereo accoppiando due speaker o con connessione fino a 8 dispositivi per un’esperienza audio sincronizzata.

La striscia luminosa con 12 LED offre un’illuminazione RGB personalizzabile con effetti luminosi sincronizzati con la musica. Potente 40W con uscita a 360 gradi assicura una configurazione acustica di tutto rispetto per un suono potente e avvolgente. Acquistala adesso a soli 53,70 euro con PSPRLUG25.