Cassa Bluetooth Soundcore Select 4 Go Ultra Portatile a 21€

La Cassa Bluetooth Soundcore Select 4 Go è la soluzione ultra portatile per chi vuole che la musica preferita lo segua ovunque vada. Sinonimo di qualità, Soundcore ha realizzato un dispositivo audio per la mobilità davvero speciale. Nonostante le sue dimensioni compatte e particolarmente ridotte, ideali per averla sempre con sé senza ingombro, assicura un suono potente e profondo. Acquistala adesso in offerta a 22,99 euro.

Solitamente la Soundcore Select 4 Go costa 29,99 euro. Anche se lo sconto non sembra così elevato, il prezzo è altamente competitivo. Basta dire che questa cassa Bluetooth ultra portatile assicura fino a 20 ore di riproduzione non-stop. Inoltre, è stata realizzata con materiali premium molto resistenti, è certificata IP67, quindi impermeabile all’acqua e alla polvere, ed è galleggiante.

Cassa Bluetooth Soundcore Select 4 Go: sempre con te

La Cassa Bluetooth Soundcore Select 4 Go sarà sempre con te. Addirittura puoi portarla con te in acqua, al mare o in piscina, lasciandola galleggiare mentre riproduce la tua musica preferita. Niente male vero? Ti stai già vedendo durante le tue prossime vacanze, sorprendendo tutti quelli che sono attorno a te! Acquistala adesso a soli 22,99 euro su Amazon.

I comandi per gestire la riproduzione e il volume sono posizionati a lato della cassa, rendendo molto facile e pratico interagire. All’interno della confezione trovi l’Altoparlante Select 4 Go, un cavo USB-A-C da 60 centimetri e la guida rapida. Cosa stai aspettando?

Acquista la Soundcore Select 4 Go a soli 22,99 euro, invece di 29,99 euro su Amazon.