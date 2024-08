Cassaforte digitale per i file più preziosi: con pCloud vai sul sicuro

Viviamo in un’era in cui la nostra vita sembra tutta racchiusa in pixel e byte. Dai selfie al mare con le pinne alle foto di compleanni, i file più preziosi si trovano all’interno di dispositivi piuttosto fragili. Ecco perché pCloud offre la sua cassaforte digitale per proteggerli.

pCloud: la tua cassaforte digitale per i file più preziosi

Passiamo al sodo, perché già sappiamo che vuoi sapere di più. pCloud offre piani di archiviazione con spazio molto ampio. Parliamo di “piani a vita” che, a differenza degli abbonamenti, richiedono solo il pagamento una tantum:

Premium 500 GB a 199 euro invece di 299 euro.

a 199 euro invece di 299 euro. Premium Plus 2 TB a 399 euro invece di 599 euro.

a 399 euro invece di 599 euro. Ultra 10 TB a 1190 euro, con un risparmio di 700 euro.

C’è anche la prova gratuita, utile per testare tutte le funzionalità di pCloud e scoprire se fa per te. Per quanto riguarda la sicurezza non è uno scherzo, pCloud lo sa bene offre protezione TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit. È anche disponibile l’opzione di crittografia aggiuntiva.

pCloud ti consente anche di creare link di condivisione, fare richieste di file e invitare utenti a cartelle condivise senza problemi. Ideale quindi non solo per la famiglia ma anche per piccoli gruppi e team di lavoro che vogliono evitare l’ennesimo incontro su Zoom solo per inviare un file.

Grazie alla sincronizzazione automatica e all’accesso offline selettivo, i tuoi file sono disponibili in ogni angolo della Terra. Il player video e audio integrato ti consente di visionare i tuoi contenuti direttamente dal cloud.

Insomma, con pCloud apri le porte alla cassaforte digitale per i file più preziosi. Non aspettarti miracoli, ma un mondo digitale più sicuro e ordinato, quello sì.