Catalogo di film e serie tv senza confini: Disney+ a partire da 6,99€

Chi sta valutando la sottoscrizione di un nuovo servizio di streaming video può prendere in considerazione Disney+, una delle piattaforme più complete al mondo: dai classici senza tempo ai successi più recenti di Walt Disney Animation Studios, dalle serie televisive del Marvel Cinematic Universe alle storie di Pixar, passando per l’intero catalogo di Hulu, i documentari di National Geographic e l’intera saga di Star Wars. A tutto questo, poi, si aggiungono nuovi Originals, film di successo e serie esclusive ogni mese.

L’iscrizione a Disney+ parte da 6,99 euro al mese senza vincoli scegliendo il piano Standard con pubblicità, con cui si ha accesso all’intero catalogo.

Le differenze tra i piani di Disney+

Abbiamo già citato il piano Standard con pubblicità, ma ci sono anche altri due piani disponibili: Standard e Premium. Ecco una breve panoramica dei prezzi:

6,99 euro al mese : piano Standard con pubblicità

: piano Standard con pubblicità 10,99 euro al mese o 109,90 euro all’anno : piano Standard

: piano Standard 15,99 euro al mese o 159,99 euro all’anno: piano Premium

Con il piano Standard con pubblicità si ha accesso alla visione di tutti i contenuti della piattaforma Disney+ con la pubblicità durante la visione di questo o quell’altro film o serie. In più si può contare su 2 riproduzioni in simultanea e una qualità video fino a 1080p (Full HD).

Rispetto al piano base, l’account Standard aggiunge l’opzione Download e rimuove la pubblicità: con la prima funzionalità si possono scaricare i propri contenuti preferiti per poi rivederli in un secondo momento offline.

Infine, il piano Premium regala un’esperienza di visione totalizzante grazie al supporto al Dolby Atmos, a quattro riproduzioni in contemporanea e alla qualità video fino a 4K UHD HDR.

Tutti i piani appena citati possono essere cancellati in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi: maggiori informazioni al link che segue.

