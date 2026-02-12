 Catalogo di film e serie tv senza confini: Disney+ a partire da 6,99€
Il servizio di streaming video statunitense offre ai suoi utenti una vastissima scelta di titoli durante tutto l'anno.
Il servizio di streaming video statunitense offre ai suoi utenti una vastissima scelta di titoli durante tutto l'anno.

Chi sta valutando la sottoscrizione di un nuovo servizio di streaming video può prendere in considerazione Disney+, una delle piattaforme più complete al mondo: dai classici senza tempo ai successi più recenti di Walt Disney Animation Studios, dalle serie televisive del Marvel Cinematic Universe alle storie di Pixar, passando per l’intero catalogo di Hulu, i documentari di National Geographic e l’intera saga di Star Wars. A tutto questo, poi, si aggiungono nuovi Originals, film di successo e serie esclusive ogni mese.

L’iscrizione a Disney+ parte da 6,99 euro al mese senza vincoli scegliendo il piano Standard con pubblicità, con cui si ha accesso all’intero catalogo.

Le differenze tra i piani di Disney+

Abbiamo già citato il piano Standard con pubblicità, ma ci sono anche altri due piani disponibili: Standard e Premium. Ecco una breve panoramica dei prezzi:

  • 6,99 euro al mese: piano Standard con pubblicità
  • 10,99 euro al mese o 109,90 euro all’anno: piano Standard
  • 15,99 euro al mese o 159,99 euro all’anno: piano Premium

Con il piano Standard con pubblicità si ha accesso alla visione di tutti i contenuti della piattaforma Disney+ con la pubblicità durante la visione di questo o quell’altro film o serie. In più si può contare su 2 riproduzioni in simultanea e una qualità video fino a 1080p (Full HD).

Rispetto al piano base, l’account Standard aggiunge l’opzione Download e rimuove la pubblicità: con la prima funzionalità si possono scaricare i propri contenuti preferiti per poi rivederli in un secondo momento offline.

Infine, il piano Premium regala un’esperienza di visione totalizzante grazie al supporto al Dolby Atmos, a quattro riproduzioni in contemporanea e alla qualità video fino a 4K UHD HDR.

Tutti i piani appena citati possono essere cancellati in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi: maggiori informazioni al link che segue.

Pubblicato il 12 feb 2026

