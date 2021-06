Cavatappi, cantinetta, buon vino e Prime Day

Scegliere una buona bottiglia di vino è un'arte. Conservarla nel luogo giusto e nella giusta posizione è maestria. Aprirla nel momento giusto è una scelta. Saperla aprire, invece, è semplicemente un'abilità. Il Prime Day non può risolvere problemi come la scelta, la conservazione e la scelta degli amici, ma può sicuramente aiutarti per aprire la bottiglia in un modo “cool”, differente dal solito cavatappi manuale che in qualche situazione può anche dare qualche grattacapo. La soluzione è nel cavatappi elettrico Flauno, un semplice dispositivo che può occuparsi di tutto: taglio della capsula ed estrazione del tappo, nonché creazione di un tappo sottovuoto per la conservazione.

Lo sconto su questo modello è altissimo: -53%, portando il prezzo da 59,99 a soli 28,01 euro.

Una sola ricarica può stappare fino a 120 bottiglie: l'apertura avviene in 8 secondi circa, con estrema cura per la salvaguardia del tappo. Il set completo comprende un cavatappi elettrico, un tappo aspira aria per vino, un versatore per vino e un taglia-capsule: c'è tutto quel che serve, tranne amici e bottiglia: quelli non hanno prezzo.

Se il problema è la conservazione, inoltre, anche Hoover ha la propria proposta per il Prime Day: la cantinetta per 42 bottiglie ha il prezzo tagliato del 21% per l'occasione e per sole 24 ore costerà 239,99 euro. Resta il problema del vino, ma quello si risolve in un secondo momento.