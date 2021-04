Cavi ordinati e nascosti con fascetta e adesivo: -28%

Una postazione desktop media conta un monitor, pc, una abatjour, una webcam: tutta roba alimentata e/o connessa, con cavi da gestire in andata e in ritorno. A tutto ciò si aggiungono in alcuni casi i cavi della tastiera e del mouse (anche se in entrambi i casi stanno andando ormai a scomparire), ma in aggiunta ci sono eventuali caricatori da tastiera, magari qualche assistente tipo Alexa ed altro ancora.

Come poter tenere ordinati tutti questi cavi per poter avere la scrivania quanto più ordinata e sgombra possibile?

L’imperativo è unire in fasci i cavi, dopodiché occorre trovare la soluzione più semplice e personalizzabile per unire assieme il fascio ed aggrapparlo laddove l’ingombro (sia fisico che visivo) abbia il minor impatto possibile sulla propria postazione. Una soluzione di estremo pragmatismo è quello offerto da Faburo, dove 100 fascette e 200 adesivi sono a disposizione al prezzo scontato di appena 6,45 euro per fare massimo ordine su qualsiasi superficie.

Il nostro set élite comprende 100 fascette durevoli e super-robuste. Inoltre, sono prodotte esclusivamente in poliammide 6.6 con una qualità superiore di nylon resistente agli UV e a temperature che vanno dai -40°C fino agli 85°C. Questi dispositivi di montaggio per fascette per il fissaggio di cavi con supporto adesivo di alta qualità sono perfetti per qualsiasi applicazione che richieda di fissare un cavo in modo sicuro senza danneggiare la superficie di montaggio. I dispositivi di montaggio per fascette per il fissaggio di cavi forniscono una soluzione semplice per proteggere i cavi e mantenere in ordine la propria postazione di lavoro.

Esistono soluzioni più eleganti e a volte più ingegnose, ma questa ha il pregio di essere adattabile a qualsiasi situazione, di diventare pressochè invisibile e di poter quindi consentire una gestione ottimizzata di qualsiasi situazione. Il prezzo di questo pacchetto di fascette e adesivi passanti è basso di per sé (8,98 euro il suo livello canonico), dunque i 6,45 euro sono semplicemente una buona occasione per far proprio il bundle e tentare di mettere ordine laddove ora son soltanto cavi alla rinfusa, spazio sprecato e disordine imperante.