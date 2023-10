CAVI USB C con ricarica rapida e trasferimento, 2 pezzi a 7€

Non fanno mai male. Averne qualcuno di scorta è sempre comodo soprattutto perché ormai tutti i dispositivi usano il connettore C quindi se devi ricaricare o collegare qualcosa non puoi farne a meno. Sto parlando ovviamente dei cavi USB C e se a casa non ne hai abbastanza, questo duo è ciò che fa al caso tuo.

Collegati su Amazon dove il ribasso del 30% fa crollare il prezzo e ti permette di portare a casa la combo ad appena 6,99€. Prezzo irrisorio non solo per tanta comodità ma anche qualità. Aggiungili al carrello.

Le spedizioni sono completamene gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul account.

CAVI USB C di cui non fare a meno: comodi, utili, resistenti

Quando spendi poco per dei cavi USB C c’è sempre un problema: finiranno sicuramente col rovinarsi. Tuttavia questo non è il caso. Come mai? Beh, te li propongo proprio perchè sono realizzati con delle accortezze tali per cui invecchieranno con te.

In modo particolare la combo ti mette a disposizione ben due pezzi lunghi 1 metro ciascuno. Non solo hanno i connettori rinforzati ma le intere lunghezze sono anche ricoperte da un intreccio di nylon. Il risultato di tutto ciò sono robustezza e resistenza assicurate anche se hai a che fare con rotelle di sedie e artigli di felini domestici.

Da un lato trovi il connettore USB C mentre dall’altro una USB A. Sono compatibili con qualsiasi marchio e dispositivo. In più supportano la ricarica rapida così come il trasferimento di dati per cui non devi fare secondi acquisti.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare i tuoi cavi USB C a soli 6,99€ con lo sconto del 30% ora in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.