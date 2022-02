Cavo HDMI 10K/8K in sconto (-20%): DEFINITIVO

È il cavo HDMI 2.1 definitivo, progettato guardando al futuro dell’intrattenimento multimediale, grazie al supporto per le risoluzioni 10K/8K, ma pienamente retrocompatibile anche con 4K e Full HD. Oggi può essere tuo se approfitti dello sconto del 20% sul prezzo di listino proposto da Amazon.

Questo cavo 10K/8K (HDMI 2.1) guarda al futuro

Lo si può collegare a qualsiasi fonte audio-video: dalle console di ultima generazione (PS5, Xbox Series X ecc.) ai lettori, dai decoder ai set-top box. Tra le specifiche tecniche anche quelle che lo rendono pronto per HDR (tutti gli standard) e 3D. Con i suoi 48 Gbps di larghezza di banda è la scelta giusta per chi non accetterà mai compromessi in termini di qualità nella riproduzione e nella visione, su TV o monitor. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi il cavo HDMI 2.1 (8K/10K) da due metri del marchio Ubluker è acquistabile su Amazon al prezzo finale di soli 12,74 euro, approfittando di uno sconto del 20% sul prezzo di listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

Volendo, lo stesso modello è disponibile anche nella versione da un metro a 11,04 euro (-15%) e da tre metri a 16,14 euro (-15%). Le caratteristiche e le funzionalità supportate sono identiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.