Mac mini Apple M1: non il solito Mini PC (-150€)

Non chiamatelo Mini PC: il Mac mini con Apple M1 è molto di più. È il risultato di un lungo processo che ha portato la mela morsicata a offrire tutte le funzionalità di macOS con performance avanzate e in un formato compatto. Oggi può essere tuo con una spesa fortemente ridotta, se approfitti dello sconto di 150 euro sul prezzo di listino proposto da Amazon.

L’offerta di Amazon sul Mac mini con Apple M1

A livello di specifiche tecniche, il cuore pulsante è rappresentato dal chip progettato internamente dal gruppo di Cupertino con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Ci sono poi 8 GB di RAM a garantire prestazioni senza compromessi grazie alle ottimizzazioni hardware e software apportate. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare l’edizione da 512 GB del Mac mini con Apple M1 al prezzo finale di 899 euro invece di 1.049 euro come da listino. Un’ottima occasione per allestire la tua nuova postazione desktop macOS con una spesa contenuta.

In forte sconto anche la versione da 256 GB del dispositivo, proposta oggi al prezzo di 699 euro invece di 819 euro, sempre con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

