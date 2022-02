SanDisk Ultra Fit 512GB: lo spazio di un HDD, in una "moneta"

Non scegliere tra portabilità e capacità, e scegli la SanDisk Ultra Fit 512GB in grado di offrire lo spazio di un hard disk in un formato perfino più piccolo di una tradizionale pendrive. Si tratta della soluzione più piccola offerta dall’azienda, che non rinuncia alle prestazioni e che oggi tocca il suo minimo storico a meno di 60 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Ultra Fit 512GB: caratteristiche tecniche

Senza dubbio il design è ciò che caratterizza particolarmente la pendrive, poiché è uno dei più piccoli attualmente disponibili sul mercato. La chiavetta è poco più grande del solo connettore, consentendo di lasciarla collegata al notebook senza creare alcun impedimento per riporlo nella borsa o nello zaino. L’interfaccia utilizzata è quella USB Type-A con specifica 3.1 che fornisce una velocità di lettura fino a 130MB/s. Si tratta di una soluzione perfetta per espandere lo spazio di archiviazione di ultrabook o Mini PC, ma piuttosto versatile per ogni utilizzo. Ottima, ad esempio, per memorizzare le proprie playlist e ascoltarle in auto rimanendo assolutamente discreta. Lo stesso vale per l’archiviazione di film e serie TV da portare sempre con sé in viaggio.

Non manca, infatti, una pratica asola che consente di attaccare la pendrive direttamente al portachiavi. Questo riduce il rischio di smarrimento e semplifica il trasporto. Tuttavia, la pendrive è pensata soprattutto per un utilizzo professionale e a dimostrarlo ci sono i software che SanDisk offre insieme alla periferica. Il dispositivo supporta SanDisk Secure Access consente di impostare una password grazie alla crittografia hardware AES128. Potrai impostare una password per l’accesso all’intera memoria o per i singoli file o cartelle. Inoltre, viene fornito anche RescuePRO Deluxe, un software ti permette di recuperare in modo semplice e veloce eventuali dati memorizzati e poi cancellati per errore.

Grazie ad uno sconto del 44%, la SanDisk Ultra Fit 512GB è disponibile su Amazon a soli 58,91 euro per un risparmio di ben 47 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.