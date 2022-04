Cavo Lightning - USB C originale, Apple lo sconta del 24% ORA

Se da tempo stavi pensando di cambiare il tuo cavo Lightning USB C ho una notizia eccezionale per te: ti puoi portare a casa proprio quello originale a piccolo prezzo. Grazie al ribasso ora in corso su Amazon, il 24% in meno è assicurato.

Apri la pagina e acquistalo subito per farlo diventare tuo con appena 19€, un questo modo hai la certezza di alimentare i tuoi prodotti nella massima sicurezza.

Non ti preoccupare delle spedizioni, sono completamente gratuite con Prime attivo sul tuo account, uno o due giorni e il pacco arriva a casa tua senza se e senza ma.

Cavo Lightning – USB C originale: finalmente ottieni il massimo

Grazie alla presenza di un connettore USB C questo cavo Lightning funziona all’ennesima potenza. Magari a casa hai il caricatore del MacBook e sai cosa? Se lo abbini a quest’ultimo vedi come il tuo iPhone si ricarica alla velocità della luce.

Ovviamente si tratta di un prodotto originale quindi non farti problemi: è sicuro, certificato e non rischia di rovinare il tuo gioiellino. Anzi, lo tutela da qualunque genere di pericolo.

Mi sembra giusto dirti che, inoltre, è la versione lunga 1 metro quindi la misura più ideale per avere comunque libertà di movimento ma niente filo in eccesso che potrebbe rovinarsi prima del previsto.

Non aspettare neanche un secondo in più e porta a casa il tuo cavo Lightning a USB C subito a casa. Su Amazon quello originale di Apple lo paghi appena 19,00€ con il ribasso del 24% in corso dunque un’occasione più che ottima. Come ti dicevo, poi, con le spedizioni Prime attive sul tuo account, non paghi alcun costo aggiuntivo e il pacco arriva a casa tra uno o due giorni senza dover aspettare tempo in più.

