Cavo Ricarica Rapida USB-C con chip intelligente a soli 5€

Capita poche volte di vedere in offerta un capolavoro come questo. Su Amazon, il Cavo Ricarica Rapida USB-C COCOSY, dotato di chip intelligente, costa solo 5,69 euro, invece di 12,99 euro. Acquistalo subito in offerta speciale. Devi applicare il Coupon 5% visibile sulla pagina prima di metterlo in carrello.

Grazie a questo chip speciale riesce a regolare autonomamente, a seconda del dispositivo in carica, la quantità di corrente e di tensione da fornire durante il processo. In questo modo previene surriscaldamento, perdita dati e tensione. Inoltre, mantiene in salute la batteria del dispositivo.

Se sei cliente Prime il Cavo Ricarica Rapida USB-C COCOSY lo ricevi con consegna gratuita e veloce direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato.

Cavo Ricarica Rapida USB-C: una soluzione intelligente

Scegli il Cavo Ricarica Rapida USB-C COCOSY per i dispositivi che ami e che vuoi mantenere in buona salute con un’ottima autonomia della batteria nel tempo. Lungo 2 metri, garantisce massima libertà nei movimenti e nell’utilizzo del device mentre è in carica o durante un trasferimento dati.

Infatti, questo cavo all’avanguardia non serve solo per ricaricare, ma può essere utilizzato anche per trasferire contenuti con velocità fino a 480 MB/s. Stando ai test effettuati, puoi trasferire 1GB in meno di un minuto. In ricarica rapida arriva a 100W.

Acquistalo a soli 5,69 euro, invece di 12,99 euro. Ricordati di applicare il Coupon 5%. E se sei iscritto a Prime hai tantissimi altri vantaggi. Attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.