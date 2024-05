Forte sconto per il cavo USB 6-in-1 da 100 W: attiva il coupon

Non avrai mai più bisogno di portare con te un altro adattatore o caricatore, grazie al forte sconto su Amazon che oggi propone il cavo USB 6-in-1 di Pluggify a un prezzo molto conveniente. Vediamo cosa rende l’offerta un ottimo affare, da cogliere al volo prima di un possibile sold out.

Pluggify: le caratteristiche del cavo USB 6-in-1

Ha una lunghezza pari a 1,2 metri (volendo c’è anche la versione da 2 metri) ed è realizzato con un rivestimento in tessuto resistente di nylon saldato, così da assicurare una resistenza elevata nel tempo. È perfetto sia per la ricarica dei dispositivi che per il trasferimento dati. Trovi tutte le informazioni tecniche nella pagina dedicata.

Ecco tutte le sei modalità di utilizzo, come riportato nella descrizione completa.

input USB-A e output USB-C a 18 W;

input USB-A e output IP (per iPhone e iPad) a 12 W;

input USB-A e output micro-USB a 18 W;

input Type-C e output Type-C a 20 V/5 A;

input Type-C e output IP (per iPhone e iPad) a 30 W;

input Type-C e output micro-USB a 18 W.

Al prezzo finale di soli 13,76 euro è un ottimo affare. Il cavo USB 6-in-1 di Pluggify è in grado di soddisfare ogni esigenza, sia per la ricarica che per il trasferimento dati. Per approfittare dello sconto del 31% disponibile in questo momento non devi far altro che attivare il coupon dedicato che trovi nella scheda del prodotto. Inoltre, se ne compri 4 o più unità, ricevi un ulteriore sconto del 5% sulla spesa finale.

Per la spedizione puoi contare sull’affidabilità di Amazon, che ti offre la consegna gratuita a domicilio già entro domani se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo ed effettui subito l’ordine. La media voto assegnata dalle recensioni è molto alta: 4,5/5 stelle.